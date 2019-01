L’armée d’occupation israélienne a fait état d’une « attaque contre un bus israélien » survenue en Palestine occupée dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans son communiqué de presse, elle indique que vers minuit, des inconnus ont tiré sur le véhicule reliant Jérusalem Al-Quds à la ville de Beit El, éloignées d’une trentaine de kilomètres l’une de l’autre. Cette région se situe aussi au nord de la ville palestinienne d’Al-Bireh, en Cisjordanie occupée.

Le conducteur a été blessé par des fragments de pare-brise, lequel a cédé à cause des projectiles, rapporte l’agence russe Sputnik.

L’armée et les services de sécurité recherchent actuellement les auteurs de l’attaques. Ils ont installé des barrages routiers sur les voies menant aux villes palestiniennes voisines d’El-Bireh et Kafr Beytin.

A l’aube de ce dimanche, rapporte le site en ligne palestinien palestine Now, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté 10 palestiniens dans plusieurs régions de la Cisjordanie. Elles ont opéré une incursion dans la ville d’al-Bireh, ou des heurts ont éclaté. Elles ont ouvert le feut et blessé à la tête d’une balle en caoutchouc un jeune palestinien, souligne sur Facebook le Réseau Quds d’informations.

« Il souffre d’une fracture cérébrale et d’un saignement et sa situation est grave », a déploré le ministère palestinien de la Santé.

Depuis un mois, rappelle Sputnik, trois opérations à l’arme à feu ont eu lieu dans la région de Beit El et les forces israéliennes ne sont pas encore parvenues à arrêter leurs auteurs.

Leur patrie usurpée et n’ayant plus aucun espoir pour voir leur Etat, les palestiniens livrent une résistance non militaire à l’occupation israélienne, marquée par des opérations individuelles depuis mars 2018, en Cisjordanie occupée et par des manifestations hebdomadaires organisées régulièrement tous les vendredi dans la bande de Gaza.

Source: Divers