Un avion de combat F-15 des forces aériennes israéliennes a été contraint à un atterrissage d’urgence après que, se trouvant à 9.144 mètres d’altitude, il a eu la verrière de son cockpit arrachée, ce qui a laissé son équipage sans protection face à un vent violent et un froid extrême, a déclaré lundi l’armée israélienne, citée par The Times of Israël.

En plein vol d’entraînement le 2 janvier, les pilotes ont vu la verrière du poste de pilotage s’envoler. Or, la température extérieure était alors de —45 degrés, a précisé l’armée dans un communiqué.

«Nous sommes sans verrière et nous allons atterrir près de la base» aérienne de Nevatim, a déclaré par échange radio l’un des pilotes, selon un extrait sonore diffusé par l’armée.

L’opération d’atterrissage s’est passée sans problème, a ajouté l’armée, notant que le commandant des forces aériennes avait ordonné l’arrêt immédiat des vols d’entraînement jusqu’à ce que l’enquête ouverte sur l’accident soit menée à son terme.

La verrière a été retrouvée lundi soir dans le centre de la Cisjordanie, près de la ville d’Hébron, a fait savoir l’armée un peu plus tard, précisant que les techniciens allaient l’examiner dans le cadre de l’enquête pour déterminer pourquoi elle s’était détachée en plein vol, a indiqué The Times of Israël.

Selon le quotidien israélien Haaretz, l’armée de l’air dispose de nombreux F-15 de fabrication américaine depuis les années 1970. Cet appareil était considéré comme le meilleur avion de chasse de l’armée israélienne jusqu’à ce qu’elle se dote de chasseurs furtifs américains F-35 en décembre 2016.

Source: Avec Sputnik