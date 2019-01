Le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi à la décision européenne d’appliquer de nouvelles sanctions contre l’Iran.

C’est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif a réagi sur sa page Twitter :

« Les Européens, y compris le Danemark, les Pays-Bas et la France, accueillent sur leurs territoires les OMK [Moudjahidines du Peuple, connus en Iran sous le nom des Monafeghines, qui veut dire les hypocrites] qui ont tué 12 000 Iraniens et contribué aux crimes de Saddam contre les Kurdes irakiens, ainsi que d’autres terroristes qui organisent le meurtre d’Iraniens innocents en Europe. En accusant l’Iran, l’Europe ne pourra pas se déresponsabiliser d’avoir donné l’abri aux terroristes. »

Malgré les prétentions de soutenir l’accord sur le nucléaire iranien (connu sous le nom du Plan global d’action conjoint, PGAC), l’Europe a appliqué ce mercredi 9 janvier un premier tour de sanctions anti-iraniennes, depuis la mise en vigueur de cet accord. Les sanctions reposent apparemment sur les accusations sans fondement que le Danemark vient d’avancer contre l’Iran.

Sans élaborer aucune preuve, le Danemark avait accusé, fin octobre, « des soi-disant éléments affiliés à l’Iran » pour une implication dans un attentat contre un individu sur son territoire.

À rappeler également que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a explicitement reconnu le rôle d’Israël dans ces accusations. Il a prétendu qu’Israël avait récemment révélé des efforts iraniens pour faire des actes terroristes sur le territoire européen. Des médias israéliens avaient précédemment rapporté que c’était le Mossad qui avait fourni à Copenhague des informations qui ont donné lieu aux accusations anti-iraniennes du Danemark.

De même, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qassemi, a lui aussi réagi aux nouvelles sanctions européennes.

Qassemi a dénoncé une « décision étonnante et illogique » qui montre la malhonnêteté des Européens dans la lutte contre le terrorisme.

« Au lieu de placer le nom de groupes terroristes comme l’OMK et l’al-Ahwaziya sur sa liste des sanctions, l’Union européenne les soutient et leur laisse le champ libre pour mener leurs actes terroristes inhumains. Et pire encore, ils se permettent de formuler des accusations contre la RII qui a été le porte-étendard de la lutte contre le terrorisme dans la région et à laquelle l’Europe devrait se sentir redevable pour sa sécurité. »

Qassemi a précisé que la RII va certes prendre des mesures adéquates suivant les principes de réciprocité en réaction à cette mesure de l’Union européenne.

Après le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord nucléaire, les Européens ont promis de préserver cet accord international et d’assurer les intérêts économiques de l’Iran. Malgré les contestations verbales et politiques face au comportement des Américains, les Européens n’ont réussi jusqu’ici rien de concret pour réaliser leur promesse. De même, les Européens se sont alignés sur l’approche américaine contre le programme de missiles iranien.

