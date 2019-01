L’ancien ministre israélien des Affaires militaires a reconnu que la politique d’occupation d’Israël et surtout de son Premier ministre Benjamin Netanyahu dans la bande de Gaza avait échoué.

« Lors du tout dernier affrontement, Israël a cédé et offert la Victoire au Hamas », a affirmé Avigdor Lieberman.

À l’antenne de la chaîne 7 de la télévision israélienne, Lieberman a avoué qu’Israël avait cédé face à la Résistance palestinienne dont « les commandants n’ont plus peur de rien ».

« Ils ont tiré 500 missiles en notre direction ; nous avons accepté la trêve avec le Hamas sous les conditions qu’ils [la Résistance] ont déterminées et après tout cela et tous les acquis qu’ils ont obtenus, nous sommes toujours témoins de leurs tirs de missiles et engins explosifs venant de Gaza. »

Lieberman qui a démissionné il y a quelques jours à cause de différends profonds avec Netanyahu estime que l’approche du Premier ministre et de son cabinet concernant la bande de Gaza est un constat d’échec. L’ancien ministre israélien des Affaires militaires a ajouté qu’il ne regrettait pas sa démission.

Source: PressTV