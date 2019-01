Les anciens et actuels employés du département du Trésor américain ont déclaré que l’instabilité des idées et de la politique du président avait entraîné une vague de démissions au sein du ministère, que Téhéran considère comme une « salle de guerre économique » contre l’Iran.

Suite à la vague des démissions et du chaos dans l’administration Trump, les fonctionnaires du département américain du Trésor estiment que c’est la mauvaise gestion qui a provoqué ces départs du département.

Interviewant huit anciens et actuels fonctionnaires du Trésor américain, le site américain The Daily Beast a dit que la microgestion, les querelles internes et les téléconférences au milieu de la nuit ne sont que quelques-unes des plaintes qui avaient été déposées dans les couloirs du département du Trésor, où les employés disent que les conditions de travail ont provoqué une vague de départs du département au cours des huit derniers mois.

Selon ce rapport, les tensions sont particulièrement vives au « Bureau du terrorisme et du renseignement financier », qui est en charge d’imposer des sanctions contre les pays et entités s’opposant à Washington.

Les personnes interrogées par The Daily Beast ont également déclaré que la politique du président Trump, en constante évolution, avait créé un environnement chaotique et source de confusion dans le département.

Les chefs de département oublient souvent leurs évaluations professionnelles sur des sujets clés liés aux questions politiques, y compris l’application des sanctions, a précisé le site américain.

« C’est comme si nous étions des hamsters courant dans une roue », a déclaré un membre du personnel du département américain du Trésor cité par The Daily Beast.

Les caprices fluctuants des responsables de la Maison-Blanche, y compris les dirigeants du Trésor, forcent parfois les employés à travailler 20 heures par jour. Et c’est ce qui en pousse plusieurs à claquer la porte.

« Tout semblait super réactionnaire, a déclaré un ancien membre du personnel. Un jour, on vous dit de vous concentrer sur une chose, puis le lendemain, il y a une autre nouvelle et vous passez soudainement à autre chose. La direction vient du haut. Et si le président décide d’aller de l’avant sur l’Iran, la Russie ou un autre pays, nous devons rapidement le faire. »

Des membres du personnel ont déclaré à Daily Beast qu’ils avaient transmis leurs plaintes aux dirigeants du département du Trésor mais ne voyaient aucune amélioration dans les opérations quotidiennes, poussant plusieurs d’entre eux à chercher du travail ailleurs.

La « fuite des cerveaux », comme le décrivent les personnes interrogées par The Daily Beast, survient à un moment où le département est en train de se préparer à changer de nouveau de politique concernant l’Iran.

Au cours des deux dernières années, depuis l’arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, plus de 40 hauts responsables de l’administration ont été licenciés, remplacés ou ont démissionné. Actuellement, on assiste à une troisième fermeture du gouvernement fédéral en raison des désaccords entre la Maison-Blanche et le Congrès sur le budget exigé par le président pour la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique.

