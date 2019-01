La branche militaire du Hamas a dévoilé ce samedi 12 décembre de nouvelles révélations sur l’opération de la résistance qui a avorté l’infiltration d’un commando israélien dans la bande de Gaza, le mois de novembre dernier.

Baptisée «L’épée tranchante », la riposte palestinienne s’est poursuivie par une enquête sur les dessous de l’opération israélienne.

Cette dernière le avait pour but de « mettre en place un réseau d’espionnage contre la résistance », a affirmé Abou Oubeïda, le porte-parole des Brigades Ezzeddine al-Qassam, lors d’une conférence de presse depuis Gaza.

Selon lui, le commando israélien a exécuté cette opération tout seul et « il n’y avait pas de collaborateurs avec lui ».

Il a indiqué que les informations rendues publiques ne sont qu’une partie infime des informations obtenues et qui ne peuvent être publiées dans les conditions actuelles.

« Nous annonçons a notre peuple que nous sous sommes emparés d’appareils techniques et de matériel qui comprennent des secrets importants que l’ennemi a cru qu’ils s’étaient évaporés en bombardant les véhicules », du commando, a-t-il précisé aussi.

Et de poursuivre : « l’ennemi et ses appareils de sécurité devraient s’inquiéter du trésor d’informations que nous avons obtenu et qui nous accordera une avancée stratégique dans la guerre de cerveaux contre l’occupation sioniste ».

Durant l’intervention, a été diffusé un reportage réalisé avec des images vidéo, des dessins et des infographies. Il montre le trajet traversé par le commando israélien depuis son entrée dans la bande de Gaza, via l’est de Khan Younès, à bord d’un véhicule et d’un camion et jusqu’à l’intervention des hélicoptères israéliens pour secourir ses huit membres, dont deux femmes. Leur chef a été tué durant les échanges de tirs qui ont éclaté lorsqu’une patrouille palestinienne a tenté de les arrêter.

Signe que le commando a été traqué par les résistants, les images montrent même lors un homme et une femme (en voile) du commando israélien étaient entrés dans une épicerie pour s’approvisionner.

On peut y voir aussi les armes et le matériel confisqué : des revolvers et surtout du matériel devant servir aux travaux de creusement.

« Dans le cadre de la guerre entre nous et l’ennemi sioniste, nous accordons la chance à tous ceux qui sont tombés dans la boue de la collaboration et le repentir est toujours de vigueur », a lancé le porte-parole de Qassam à la fin de la conférence de presse, invitant les collaborateurs à se faire pardonner.

« Chaque collaborateur qui contribue à entrainer une force sioniste ou des officiers de la Savak , la résistance s’engage à l’amnistier et à lui offrir une récompense d’un million de dollars », a-t-il conclu.