L’ambassadeur russe à Beyrouth, Alexander Zasypkin, a critiqué les politiques américaines envers Moscou et dans un sens plus général, envers toute la région. « La présence russe en Syrie a eu pour but de contribuer à la lutte contre le terrorisme ; le gouvernement syrien finira assurément par réinstaurer son contrôle sur tout le territoire du pays », a affirmé Alexander Zasypkin.

Dans une interview au journal libanais Al-Akhbar, l’ambassadeur russe à Beyrouth a également critiqué l’expansionnisme des États-Unis.

« L’impérialisme américain qui a provoqué la dévastation dans le monde aura certes des impacts à l’intérieur même des États-Unis. Des impacts qui se manifesteront sous forme de crises en tout genre. »

Le diplomate russe a reproché aux Américains leurs ingérences dans divers pays du monde, sous différentes formes comme, à titre d’exemple, « fomenter des coups d’État, créer des crises, inciter des groupes terroristes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que des résidus extrémistes des nazis et des groupes de l’extrême-droite sur toute l’Europe, semer la discorde au sein de l’Église orthodoxe et détruire différents accords, dont le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) ».

Il a ensuite averti : « Il semblerait qu’une nouvelle et dangereuse course aux armements se soit déclenchée dans le monde. De nos jours, les Américains ne pensent qu’à renforcer leur industrie militaire et fortifier leur rang dans les rivalités avec la Russie. »

L’ambassadeur russe au Liban a dénoncé « une approche irresponsable adoptée par les États-Unis et leurs alliés occidentaux » dont certains se voient obligés, selon lui, de s’y aligner quitte à nuire à leurs propres intérêts.

« Cette approche irresponsable mènera à la guerre. Une petite erreur suffirait pour que les dires à propos d’une éventuelle guerre atomique deviennent une réalité ; c’est ce qui menace l’humanité tout entière. »

En ce qui concerne la présence illégitime américaine en Syrie qui, loin de déraciner les terroristes, y a, au contraire, compliqué les choses, le diplomate russe a affirmé qu’un retrait américain de Syrie pourrait s’avérer important, pour faire asseoir le contrôle du gouvernement légitime syrien sur tout le pays.

« Les négociations qui sont en cours au sujet du Nord syrien devront permettre à la Syrie de réinstaurer son contrôle sur des zones restant occupées par les Américains », a-t-il dit.

À ce sujet, Alexander Zasypkin a affirmé que la Turquie n’aurait qu’un rôle très limité. Il a souligné qu’à terme, les forces turques se retireront de la Syrie et tout le territoire syrien reviendra à la souveraineté du pays.

Le diplomate russe a également fait allusion aux pressions américaines pour empêcher les pays arabes de renouer avec Damas : « Les États-Unis et certains pays arabes souhaitent clairement une même chose : mettre fin à l’alliance syro-iranienne. Demande illogique, puisque les pays arabes doivent reprendre sans aucun préalable leurs relations [avec la Syrie] et contribuer sans aucune condition à la reconstruction de ce pays. Car, les alliés de la Syrie, dont l’Iran, la Russie, la Chine et l’Inde commenceront, de toute manière, ce processus [pratique de reconstruction] avec toute partie qui s’y présentera. »

L’ambassadeur russe a également condamné les immiscions israéliennes en Syrie.

« Les ingérences israéliennes en Syrie se font en appui au terrorisme, alors que la Russie agit pour renforcer la souveraineté syrienne. La Russie a doté la Syrie de batteries de missile S-300. Israël tente de justifier ses attaques [contre la Syrie] sous prétexte de contrer la présence iranienne… Quoi qu’il en soit, la Russie continuera de travailler avec l’Iran en Syrie pour défendre la souveraineté syrienne et combattre le terrorisme. »

