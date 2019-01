Le ministre israélien de l’Energie, Yuval Steinitz a effectué dimanche, un déplacement exceptionnel dans la capitale égyptienne, Le Caire, pour prendre part à une conférence sur le gaz naturel.

Les visites des autorités israéliennes en Egypte sont très rares, même si Le Caire et Amman sont les deux capitales arabes à entretenir des relations diplomatiques avec ‘Israël’.

En effet, l’opinion égyptienne est majoritairement opposée à la normalisation des relations avec l’entité sioniste.

« Ça me fait plaisir de représenter Israël et son gouvernement ici au Caire. Il s’agit de la 1ère visite officielle et invitation de la part du gouvernement égyptien à un ministre israélien depuis la révolution en 2011 », a affirmé M.Steinitz.

Et d’ajouter : « Cette visite est un bon signe sur le développement des relations entre Israël et l’Egypte ».

Selon le ministère israélien de l’Energie, « le gouvernement égyptien a convié Yuval Steinitz à participer à une conférence sur le gaz naturel, une source d’énergie qui est devenue tout récemment, un enjeu économique et stratégique majeur en Méditerranée orientale avec les nouvelles découvertes en Egypte, en Grèce et en Israël ».

« Vous avez ici pour la première fois une coopération économique réelle entre les Etats de l’axe de la paix », avait déclaré avant son départ M. Steinitz à la radio de l’armée d’occupation israélienne.

Ces derniers temps, l’Egypte a conclu divers accords relatifs au gaz avec l’entité sioniste. En février dernier par exemple, les gouvernements égyptien et israélien ont signé un accord portant sur le transfert du gaz naturel des champs israéliens de Tamar et Leviathan vers le territoire égyptien.

«L’invitation de Yuval Steinitz à la conférence en Egypte est une conséquence positive de l’accord sur le gaz», a confié à la presse une source proche de ce responsable israélien.

Les relations entre « Israël » et certains pays arabes se sont réchauffées ces derniers mois. En 2018, des ministres israéliens se sont notamment rendus aux Emirats arabes unis et à Oman.

Source : AlQuds al-Arabi + Courrier stratégique