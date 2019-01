Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé les « paroles déplacées et les raisonnements fallacieux » du secrétaire d’État américain et des autorités françaises au sujet du programme de missiles iraniens.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bahram Qassemi, a affirmé que « l’Iran est un pays indépendant qui, en vertu des lois internationales, se réserve le droit de profiter de toutes les technologies du jour pour assurer son progrès ».

« Les mesures iraniennes dans ce domaine correspondent parfaitement à ce cadre ; à ce sujet, nous n’allons pas attendre l’avis des autres pays. Nous avions trouvé un accord, dans le passé, avec un pays européen. Malheureusement ou heureusement, le pays européen n’a pas accompli ses engagements. Or, l’Iran a poursuivi son chemin en s’appuyant sur ses propres moyens et sur le savoir-faire et l’expertise de ses scientifiques. »

Cela a permis au pays d’accumuler de grands acquis dans ce domaine, selon le diplomate :

« Nous sommes parvenus aujourd’hui à une énorme victoire dans le domaine aérospatial, ce qui d’ailleurs ne contredit en rien les résolutions onusiennes surtout la résolution 2231. On est pourtant témoin des tentatives désespérées de certains contre le parcours iranien dans ce domaine. La structure des lanceurs que les experts iraniens développent en ce moment est différente de celle des fusées militaires et il s’agit là d’une activité tout à fait non militaire et complètement scientifique pour assurer les télécommunications mondiales et les observations des changements climatiques. »

Paris a récemment appelé l’Iran à renoncer aux tirs de fusées prévus dans le cadre de son programme spatial.

La France a demandé vendredi dernier à l’Iran de cesser immédiatement toute activité liée aux missiles balistiques qui pourraient transporter des armes nucléaires, après que Téhéran a annoncé qu’il s’apprêtait à mettre en orbite deux autres satellites dans les semaines à venir.

La France vient ainsi d’emboîter une nouvelle fois le pas à Washington, lui-même principal violateur de la résolution 2231. Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, avait prétendu jeudi que « l’Iran défie la résolution 2231 du Conseil de sécurité ».

