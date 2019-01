En Arabie saoudite, le prince héritier Mohammad Ben Salmane continue d’assoir son pouvoir et d’éliminer les voix dissidentes, ou susceptibles de l’être, surtout dans les milieux de la famille royale, seul foyer de la contestation à son intronisation forcée, comme successeur de son père le roi Salmane.

La dernière de ses victimes est cette fois-ci son prope frère, Bandar ben Salmane, rapporte le compte twitter al-Ahed al-Jadeed, connu pour ses révélations sur la vie politique saoudienne.

« MBS a arrêté son frère Bandar ben Salmane et l’a envoyé auprès de sa mère Fahdat al-Hathline, laquelle est sous résidence surveillée à Abha, au palais du prince Sultan qui ressemble à une prison”, a-t-il tweeté.

L’information sur l’éloignement de la mère de MBS avait été confirmée par le média américain NBC, le mois de mars dernier, à la foi de 14 responsables américains selon lesquels les Renseignements américains diposent d’informations sures et certaines que MBS l’a séquestrée et éloignée de son père ces deux dernières années. Le reportage américain avait aussi signalé que MBS inventait sans cesse des excuses sur son absence, dont entre autre qu’elle était hospitalisée en dehors de l’Arabie. Il avait aussi indiqué qu’elle était sous résidence surveillée parce qu’elle s’etait opposée à la politique de son fils et exerçait une certaine influence sur son père.

De nombreux princes saoudiens sont eux aussi emprisonnés sous prétexte d’accusation de corruption alors qu’ils avaient protesté contre la récupération du pouvoir par MBS.

Ces derniers mois, le prince héritier saoudien a suspendu pour un certain temps la politique de répression contre les milieux soupçonnés de contester son accession au pouvoir, lors de l’éclatement de l’affaire de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, qui était pourtant un fervent partisan du régime saoudien, mais critiquait sa prestance. Dans ce meurtre qui a soulevé un tollé mondial, MBS est le premier suspect de l’avoir commandité et des voix aux USA s’étaient élevées pour sa destitution.

Mais il a échappé bel, grâce surtout au soutien américain et israélien important qui lui a été fourni.

