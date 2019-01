Le site Business Insider revient sur les frappes israéliennes de décembre et de janvier contre les cibles syriennes et y voit une victoire tactique contre la Russie. Pour le site, la Russie a été incapable d’assurer dûment et comme elle l’avait promis, la défense aérienne syrienne et ce, malgré la livraison des S-300 à l’armée syrienne. Des avions de combat israéliens ont d’ailleurs été détectés alors qu’ils ont effectué ce mercredi soir des vols à basse altitude le long de la frontière syro-libanaise, a déclaré une source militaire basée à Damas au site web libanais, Al-Masdar News.

« Les avions de chasse israéliens ont pénétré dans l’espace aérien libanais plus tôt dans la soirée, puis ils ont sillonné le ciel de la région de Jabal Cheikh (mont Hermon), le long de la frontière syrienne », affirme la même source qui ajoute : « Les appareils israéliens sont ensuite revenus dans la Haute Galilée après avoir violé l’espace aérien de la province frontalière syrienne d’al-Quneitra non loin des hauteurs du Golan occupé ». Et pourtant c’est dans cette région qu’est déployé le système de défense amélioré SA-5, le même qui a atteint Haïfa au cours du raid israélien du 25 décembre.

À lire certains articles de la presse atlantiste signés par les analystes israéliens, la Russie vient de subir un échec tactique en Syrie : « La Russie accorde beaucoup d’importance à son système de défense anti-missile S-300 et à d’autres systèmes de défense antimissile. Elle s’est moquée publiquement des États-Unis au sujet de ses avions furtifs, affirmant qu’elle pourrait les abattre. À l’époque, la Russie avait annoncé qu’elle fermerait la navigation par satellite dans la région et prévoyait que ses nouvelles défenses précéderaient de nouvelles attaques israéliennes. Jusqu’à présent, ils avaient tort. Puisqu’Israël a continué de frapper à sa guise des cibles en Syrie avec des F-16 ».

Plus loin dans l’article, l’auteur affirme : « Selon les experts, il existe deux raisons pour lesquelles les défenses antiaériennes fabriquées en Russie par la Russie ne peuvent pas mener à bien leur tâche:

1. Israël bat bien les défenses antiaériennes syriennes.

2. La Syrie se défend mal face aux frappes israéliennes… et dans les deux cas, Moscou est bien perdant».

L’auteur n’évoque évidemment pas la crainte d’Israël depuis la livraison des S-300 à l’armée syrienne de s’aventurer dans le ciel syrien ni non plus le recours de l’armée de l’air israélien aussi bien dans l’attaque de 25 décembre que dans celui du 12 janvier à la prise d’otage des passagers des avions de ligne.

En effet le soir de Noël les F16 israéliens ont délibérément mis en danger les avions de ligne à l’aéroport de Beyrouth en s’en servant comme d’un bouclier, méthode qu’ils ont utilisée en septembre contre l’IL-20 russe.

En dépit de cette supercherie flagrant, le verdict des experts israéliens est le même : « Qu’Israël puisse toujours se battre en Syrie en présence des meilleures défenses antiaériennes russes, cela montre soit la supériorité tactique d’Israël dans ses combats aériens par rapport à la Russie, soit encore l’incapacité russe à mettre en place un système de défense antiaérienne décente »

Mais Israël a-t-il réellement vaincu la Russie ?

« La guerre et le brouillage électronique intense sont l’un des signes distinctifs israéliens qui déclenchent ces frappes assez audacieuses dans le cadre de la défense aérienne syrienne », conclut Business Insider citant Justin Bronk, expert en combat aérien au Royal United Services Institute.

Il semble qu’en dépit des faits qui ne trompent pas, le refus de Moscou d’avoir recours aux S-300 face à un Israël a contribué à créer l’illusion de la victoire à Tel-Aviv. Ce refus constitue déjà une victoire aux yeux des Israéliens.

Source: Press TV