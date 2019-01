Au moins deux personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans une explosion qui s’est produite ce dimanche à proximité de l’hôtel de ville d’Afrine, dans le nord de la Syrie, relate la chaîne turque NTV. Une source au sein de l’Armée syrienne libre affirme de son côté, dans une interview à Sputnik, que la ville a été visée par deux explosions, et fait état de 10 morts et 18 blessés.

Selon les premières informations, un engin explosif a été déclenché à l’intérieur d’un bus.

Cette explosion intervient quelques heures après un attentat qui s’est produit ce matin à la périphérie de Damas. Aucune revendication n’a été formulée. L’explosion a eu lieu un an jour pour jour après le début de l’opération Rameau d’olivier, lancée l’an dernier par les forces turques pour chasser les rebelles kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) d’Afrin.

Ankara considère le mouvement comme une organisation terroriste étroitement liée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui a pris les armes en 1984 en Turquie. Les YPG sont la principale composante des Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis.

En mars 2018, la Turquie avait conquis l’enclave kurde d’Afrine (nord-ouest) au terme d’une offensive militaire. Cette région est aujourd’hui tenue par des factions armées pro-Ankara.

Source: Avec Sputnik