Le ministère iranien des Renseignements a saisi une cargaison d’héroïne avant son expédition vers l’Europe, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Selon un communiqué du ministère iranien des Renseignements, « les forces de sécurité iraniennes ont saisi 618 kg d’héroïne dans un port au sud du pays. Cette énorme cargaison d’héroïne était destinée à l’Europe et les trafiquants avaient caché la drogue illicite dans des produits destinés à l’exportation »

Par ailleurs, le commandant des forces de l’air de l’Armée iranienne, le capitaine Aziz Nassirzadeh, a affirmé que ses forces coopérent avec certains pays voisins » insistant « sur la nécessité d’instaurer la sécurité de la région par ses habitants ».

Et de poursuivre : « Le retrait des Américains de la région montre la défaite de leurs plans et de leurs programmes dans la région et la victoire et le succès de la nation iranienne . Les nations de la région cherchent à coopérer ensemble et l’Iran est intéressé à instaurer une coopération avec des pays amis de la région ».

Il a ensuite précisé que « les pays islamiques devraient être unis face au régime sioniste en tant que leur ennemi principal ».

Source: Médias