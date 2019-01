Un convoi des forces américaines sous la protection des miliciens des Forces démocratiques syriennes été pris pour cible ce lundi par un kamikaze au volant d’une voiture piégée dans le nord-est de la Syrie, rapporte l’AFP.

Cinq combattants des FDS, l’alliance à majorite kurde soutenue par Washington, ont été tués, tandis que deux soldats américains ont été blessés dans cette attaque survenue dans la province de Hassaké, a précisé l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), tribune médiatique de l’opposition syrienne pro occidentale siégeant à Londres et en lien avec les renseignements britanniques.

Cet attentat intervient moins d’une semaine après une attaque à Manbej, dans le nord syrien, revendiquée par la milice wahhabite terroriste Daech (EI) et effectué également via un kamikaze contre un convoi américain escorté par les FDS. Il avait alors fait 19 morts, dont quatre Américains, deux militaires, un employé civil du ministère de la Défense et un employé d’un sous-traitant du Pentagone..

« La voiture piégée a percuté un véhicule des FDS, tuant cinq combattants des FDS et blessant deux Américains », a précisé l’OSDH.

L’attentat a eu lieu sur la route reliant la ville de Hassaké à celle de Chadadi, a-t-il indiqué.

C’est le deuxième attentat depuis que les Etats-Unis ont déclaré vouloir retirer leurs forces de Syrie le 19 décembre dernier.