Au lendemain de l’agression israélienne contre les prisonniers palestiniens à Ofer, le Hamas a affirmé que « les détenus dans les geôles de l’occupation ne seront pas lâchés sur le champ de bataille, les prochaines heures prouveront cela ».

Pour sa part, le Jihad islamique a appelé à « la mobilisation générale dans tous les geôles de l’occupation israélienne ». « L’agression de l’occupation contre la prison d’Ofer ne restera pas impuni », a-t-il lancé. Et d’ajouter : « nous n’acceptons pas que les prisons se transforment en un lieu de propagande pour les élections israéliennes ».

En signe de protestation contre cette répression, les détenus ont, quant à eux, entamé une grève de la faim.

L’unité spéciale israélienne, «Metsada », a pris d’assaut, le dimanche 20 et le lundi 21 janvier, la section 15 de la prison d’Ofer à l’ouest de Ramallah, et a agressé les prisonniers, en les aspergeant de gaz lacrymogène et en détruisant leurs biens, a affirmé le club des prisonniers palestiniens.

Au moins 100 prisonniers palestiniens ont été blessés. Cette ONG, a indiqué dans un communiqué, que « les soldats israéliens munis de matraques et accompagnés de chiens ont tiré des balles à en caoutchouc et des grenades lacrymogènes contre les prisonniers ». Raison invoquée : la possession de téléphones portables par certains détenus.

Et d’ajouter : « La plupart des prisonniers ont été blessés par des balles en caoutchouc et beaucoup d’entre eux ont été transférés vers des hôpitaux israéliens ». Une vingtaine d’entre eux sont toujours encore en cours de soin ».

Le club des prisonniers a rappelé « qu’une pareille agression brutale des prisonniers ne s’était pas produite depuis dix ans », avant d’appeler « les organisations internationales à intervenir immédiatement pour mettre fin à cette brutalité et agression contre les prisonniers palestiniens ».

Quelque 1 200 Palestiniens sont incarcérés dans la prison israélienne d’Ofer.

Selon les données officielles publiées par la direction des affaires de prisonniers, 6 mille Palestiniens sont emprisonnés dans les geôles de l’occupation.

Parmi les détenus figurent 250 enfants et 54 femmes, 450 prisonniers administratifs (détenus sans inculpation) et 1 800 malades, dont 700 nécessitant une intervention médicale urgente.

Sources: AlManar + Palinfo + Xinhua