Les habitants fuyant Baghouz (Source: OSDH)

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) et la Coalition internationale menée par les Etats-Unis ont conquis la localité de Baghouz, la dernière encore tenue par Daech dans la province de Deir-Ezzor à l’est de l’Euphrate, a annoncé l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Les miliciens des FDS sont entrés dans cette localité et son en train de ratisser ses quartiers pour retrouver des éléments de l’EI qui se seraient cachés. Ils poursuivent en même temps ceux qui ont fui dans les hameaux et les rassemblements résidentiels sur le bord est de l’Euphrate.

Si les FDS prennent leur contrôle, ils auront achevé la présence de Daech à l’est de l’Euphrate, prévoit cette tribune médiatique de l’opposition syrienne soutenue par l’Occident.

Dans cette localité, l’agence syrienne Sana a fait part ce mercredi de la mort de civils dans une frappe perpetrée dans la nuit de mardi à mercredi par la Coalition, alors qu’ils fuyaient le village.

«Des avions de la coalition internationale ont frappé des véhicules transportant des civils qui avaient quitté le village de Baghouz, dans le gouvernorat de Deir Ezzor, qui est contrôlé par Daech. Plusieurs personnes dont des femmes et des enfants ont été tuées», a indiqué l’agence.

Le 18 janvier, la télévision syrienne avait fait état de 20 morts parmi les civils dans une frappe réalisée par la coalition internationale sur le village de Baghouz.

Depuis le lancement de l’offensive, le 10 septembre 2018, l’OSDH dit avoir recensé la mort de 388 civils, dont 226 syriens. 141 enfants dont 96 syriens et 86 femmes, dont 57 syriennes font partie des civils tués.

Alors que du côté des miliciens jihadistes takfiristes de Daech, le nombre des tués s’élèverait à 1168, et de celui des miliciens des FDS, il serait de l’ordre de 630.

Toujours selon l’OSDH, Daech a exécuté 713 de ses détenus dont certains de ses éléments qui ont tenté de faire défection et de prendre la fuite.

Néanmoins, 200 miliciens de Daech ont réussi à prendre la fuite, toujours selon l’OSDH. Eux et les membres de leurs familles font partie des 1500 habitants de Baghouz qui ont rejoint les régions contrôlées par les FDS.

