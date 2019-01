L’Iran a accusé la France de « déstabiliser » la région, en réaction aux menaces de Paris d’imposer des sanctions à Téhéran si le dialogue avec ce pays sur ses activités balistiques et son influence régionale « n’aboutit pas ».

« La République islamique a toujours appelé à renforcer la paix et la stabilité dans la région », affirme le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué publié tard vendredi soir.

Et l’Iran « considère les ventes massives d’armes modernes et offensives par (…) la France comme un facteur déstabilisant pour l’équilibre de la région », ajoute le texte.

« La France de Macron-Le Drian n’a guère de leçon en termes de stabilisation à donner surtout à l’Iran qui s’entoure de puissances d’agression occidentales pour lesquelles le Moyen-Orient est un éternel « butin de guerre », a taclé le site en ligne francophone de la télévision iranienne Press TV.

En effet, la France vend des armes au royaume saoudien qui mène une guerre sans merci contre le Yémen, et affame son peuple, afin de le ramener par la force dans sa sphère d’influence.

Ella a joué un rôle important dans le soutien aux groupes terroristes en Syrie, dans le but de sortir ce pays de l’Axe de la Résistance. Son appui aux groupes ethniques de la région, Kurdes inclus, cache des velléités sournoises destinées à s’ingérer dans ses affaires internes pour y imposer son influence, quitte à garder la région en état d’instabilité. Sans oublier son rôle décisif dans la destruction de la Libye et dans l’assassinat de son dirigeant Mouammar Kadhafi.

Plus est-il que Paris, et malgré ses déclarations de temps à autre, entretient des liens privilégiés avec l’entité sioniste, au grand mépris des droits légitimes du peuple palestinien. Elle fait partie des pays qui ont interdit le mouvement Boycott-désinvestissement-

C’est d’ailleurs après la visite du président israélien Rivlin Reuven que le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a menacé l’Iran de sanctions à propos de son programme balistique et son influence au Moyen-Orient.

« Les capacités balistiques de l’Iran ne feront jamais l’objet d’une négociation quelconque , et l’Iran en a informé la partie française pendant les pourparlers politiques qui se déroulent constamment entre les deux pays. Le fait que le ministre français des Affaires étrangères menace l’Iran de nouvelles sanctions liées à son programme balistique contredit l’esprit du dialogue politique et des coopérations en cours entre Paris et Téhéran», a expliqué M. Qassemi. Le ministère iranien des Affaires étrangères a prévenu que « toute nouvelle sanction européenne conduirait à une révision de nos relations avec eux ».

Sources: AFP;Press TV; Al-Manar