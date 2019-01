Kaman 12

L’exposition des acquis défensifs des forces armées iraniennes baptisée « Eqtedar 40 » a ouvert ses portes avec le dévoilement de quelques nouveaux acquis militaires à Téhéran.

Kaman 12, nouveau drone iranien

« Kaman 12 » est le dernier drone de fabrication iranienne exposé au public lors de cette exposition.

Avec une vitesse de 200 km/h et un vol continu de 10 heures, il peut décoller d’un tarmac d’une longueur minimale de 400 mètres.

Avec un rayon d’action de 1.000 km, ce nouveau drone iranien a une capacité de charge de 100 kg et un poids maximal de 450 kg au décollage.

Le missile « Akhgar », nou

Akhgar

velle arme des drones iraniens

Le missile « Akhgar » dévoilé lors de cette exposition des forces armées iraniennes est la dernière arme des drones iraniens qui est capable de viser des cibles à une distance de 30 km.

Le missile, équipé d’un micro-moteur, a une vitesse de 600 km/h avec une ogive de 7 kg. Il pèse 27 kg et a une portée de 30 km.

Le missile de croisière « Qased 3 »

Qased 3

Le missile de croisière « Qased 3 » n’était exposé que lors des défilés militaires, mais aujourd’hui, des vidéos sur son installation sur le F-4 Phantom ont été diffusées lors de cette exposition et ses caractéristiques techniques ont été exposées au public.

Ce missile d’une longueur de 5,15 mètres, avec une tête de 1.000 livres, est doté d’un système de vidéo-guidage et il est capable de tirer à une distance de 100 km.

Les drones de combat du CGRI

Shahed-129

De même, lors de cette exposition des forces armées du pays, a été dévoilée la nouvelle version du drone de combat « Shahed-129 », équipé de trains d’atterrissage.

Le « Shahed-129 » avec une portée opérationnelle de 2.000 km et un vol continu de 24 heures avec une seule charge de ravitaillement en carburant, est capable de mener à bien des missions de surveillance, d’identification et de destruction de cibles par bombes et missiles. Ce drone de combat est doté de quatre bombes téléguidées « Sadid ».

Saeqeh-2

« Sadid », qui pèse 34 kg, est une bombe téléguidée dotée d’une tête explosive. C’est en confrontation directe avec la cible que cette bombe téléguidée devient active. Elle peut également être équipée de systèmes de guidage optique, laser ou infrarouge.

Parmi d’autres drones exposés, figurent ceux de la famille « Simorgh » ou « RQ-147 » iranien.

Le drone « Saeqeh-2 » utilisé lors de l’opération du CGRI contre les positions des terroristes et des chefs des groupes terroristes à l’est de l’Euphrate, a été exposé lors de cette exposition militaire.

Il est capable de porter 4 bombes intelligentes dans sa cabine intérieure.

Les drones « Mohajer-6 » équipés de missiles « Qaem » sont également exposés.

Source: Press TV