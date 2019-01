En prévoyant pour Damas la reconquête de la totalité du territoire syrien, en 2019, la CIA croit deviner que des foyers de contestation y resteront durant les années qui suivront.

Daniel R. Coats, le directeur du renseignement national des États-Unis a assuré que les forces du président syrien Bachar al-Assad ont vaincu les groupes des rebelles, et s’apprêtent à récupérer la totalité du territoire syrien.

M. Coats a livré son évaluation le mardi 29 janvier devant la Commission des renseignements du Sénat américain, dans le cadre d’un rapport annuel intitulé Worldwide Threat Assessment.

« Assad va restituer en 2019 le reste du territoire syrien contrôlé par l’opposition dans la province d’Idleb et à l’est du pays, tout en évitant la confrontation avec la Turquie et Israël », a-t-il prévenu, rapporte le site d’informations libanais Lebanon Debate.

Selon lui, les autorités syriennes œuvreront pour reconstruire les régions où les habitants sont fidèles au gouvernement tout en renforçant leurs liens diplomatiques.

« Les groupes de l’opposition soutenus par la Turquie ne seront pas en mesure de repousser les opérations militaires du régime pour récupérer la province d’Idleb. Mais certaines ressources y resteront, suffisamment pour lancer de nouveaux actes de rébellion non intensifs dans les régions reconquises par le régime durant les années prochaines », a-t-il poursuivi.

La province d’Idleb est entièrement sous le contrôle de la coalition de milices jihadistes takfiristes Hayat tahrir al-Cham, dominée par le front al-Nosra, ex-branche d’Al-Qaïda en Syrie. Alors que certaines régions du nord sont occupées par la Turquie et les groupes syriens qui lui sont fidèles.

Selon M. Coats, Damas tentera aussi de reprendre les zones occupées par les Kurdes, dans l’est de l’Euphrate.

« Il semble que Damas veuille bénéficier du vide laissé sur le plan sécuritaire et des pressions exercées par les Turcs sur les Kurdes pour conclure avec ces derniers un accord bénéfique tout en œuvrant en parallèle pour limiter la présence de la Turquie en Syrie et son influence et en reprenant le contrôle des territoires situés au nord-ouest du pays et qui sont contrôlés par la Turquie », a-t-il ajouté.

Selon lui, le pouvoir syrien ne procèdera pas à l’éradication de Daech dans les zones lointaines au cas où il ne constituera pas de menace directe à son infrastructure militaire, économique et de voies de communication.

« La Russie et l’Iran vont tenter de consolider leurs positions en Syrie… ils essaieront de s’assurer qu’ils obtiendront des accords de reconstruction de l’infrastructure détruite et de l’industrie en Syrie, en échange du soutien militaire et économique qu’ils accorderont en permanence à la Syrie », a-t-il conclu dans son intervention sur la Syrie.