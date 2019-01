Le président américain Donald Trump a accusé mercredi ses propres services de renseignement d’être « naïfs » et d’avoir « tort » sur l’Iran, après avoir été contredit par les chefs de ces agences sur plusieurs axes majeurs de sa politique étrangère.

« Les membres des services de renseignement semblent être extrêmement passifs et naïfs concernant les dangers que représente l’Iran. Ils ont tort! », a tweeté M. Trump au lendemain du témoignage devant le Sénat de Gina Haspel, directrice de la CIA, et de Dan Coats, directeur du renseignement.

Selon Mme Haspel, l’Iran respecte toujours « techniquement » l’accord conclu en 2015 avec les grandes puissances pour l’empêcher de se doter de la bombe atomique, dont les Etats-Unis se sont retirés l’an dernier comme l’avais promis Donald Trump pendant sa campagne.

Et si les Iraniens envisagent de « prendre leurs distances » avec ce texte, c’est, a-t-elle noté, en raison de l’absence de retombées économiques, Washington ayant rétabli des sanctions draconiennes contre Téhéran après son retrait, qui avait suscité la colère des alliés européens des Etats-Unis.

« Quand je suis devenu président, l’Iran causait des problèmes dans tout le Moyen-Orient et au-delà. Depuis notre retrait du terrible accord sur le nucléaire iranien, ils sont TRES différents, mais restent une source potentielle de danger et de conflit », a poursuivi M. Trump dans un tweet rageur.

« Méfions-nous de l’Iran. Les membres des services de renseignement devraient peut-être retourner à l’école! », a-t-il ajouté.

Dans son tableau annuel des grandes menaces mondiales, le renseignement américain marque par ailleurs son désaccord sur l’analyse du président américain concernant la situation en Syrie, mais aussi l’impact des discussions en cours avec la Corée du Nord.

« Nos évaluations continuent de montrer qu’il est peu probable que la Corée du Nord abandonne toutes ses armes nucléaires », ses missiles et « ses capacités de production », écrit le directeur du renseignement Dan Coats.

Dans un autre tweet rédigé mercredi matin, M. Trump a lui évoqué « une bonne chance » d’aboutir à la dénucléarisation.

« Les relations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord n’ont jamais été aussi bonnes », a-t-il écrit.

« Pas de tests, rapatriement des dépouilles (de soldats américains morts durant la guerre de Corée, NDLR), retour des otages », a-t-il ajouté, réaffirmant sa volonté de rencontrer une nouvelle fois le leader nord-coréen Kim Jong Un.

Source: AFP