L’Union européenne a entériné lundi l’entité créée par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni pour commercer avec Téhéran malgré les sanctions américaines, mais a dénoncé le programme de missiles à longue portée développé par l’Iran et son engagement militaire en Syrie.

Les dirigeants des 28 ont justifié la création de cet instrument financier par la nécessité d’encourager l’Iran à respecter son engagement à ne jamais chercher à obtenir ou mettre au point des armes nucléaires malgré le retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire conclu avec Téhéran en 2015, souligne une déclaration commune rendue publique à Bruxelles.

L’entité, baptisée Instex, « apportera un appui aux opérateurs économiques européens qui ont des échanges commerciaux légitimes avec l’Iran, conformément au droit de l’UE et à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies », précise le texte.

« L’Instex va permettre à l’UE de poursuivre un commerce licite avec l’Iran dans les domaines de la santé et de l’agroalimentaire », a expliqué jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian.

Mais l’Iran doit encore créer une entité miroir pour permettre à l’Instex de devenir opérationnelle. Cela prendra du temps car l’instrument iranien « ne doit avoir aucun lien avec la banque centrale d’Iran, sous le coup des sanctions américaines, et respecter les règles internationales contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », a-t-on précisé de source européenne.

Sur un autre plan, les Européens ont dénoncé « la fourniture par l’Iran d’un soutien militaire, financier et politique à des acteurs non étatiques en Syrie et au Liban (allusion aux forces qui luttent contre Daesh ou l’occupation israélienne, ndlr) » et se disent « vivement préoccupés » par son engagement militaire et la présence continue des forces iraniennes en Syrie.

Ils se disent par ailleurs « gravement préoccupés » par le programme de missiles balistiques développé par l’Iran et demandent à Téhéran de s’abstenir de réaliser de nouveaux tirs et de chercher à accroitre la portée et la précision des engins.

« L’Union européenne continuera de faire preuve d’unité et de solidarité en la matière et elle engage l’Iran à mettre immédiatement un terme à ce comportement intolérable », avertit la déclaration.

Téhéran a, à maintes reprises, affirmé que son programme balistique purement défensif n’est en aucun cas négociable.

Source: Avec AFP