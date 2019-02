Plus de 9 mois après le retrait US de l’accord nucléaire, deux des plus importants acteurs au Moyen-Orient viennent de signer l’acte de décès du dollar dans leur commerce réciproque.

Il s’agit en outre de deux grands producteurs de gaz dont les coopérations militaires en Syrie ont fini par faire échec aux plans américains: Moscou et Téhéran ont renoncé au dollar dans leurs transactions financières et commerciales et envisagent de passer complètement aux monnaies nationales. La mesure a déjà fait des émules en Chine, en Turquie et au Venezuela.

« L’euro sera utilisé s’il n’y a pas d’autres options », a déclaré, le mardi 5 février, l’ambassadeur de Russie en Iran, dans une interview accordée à l’agence de presse russe, TASS.

L’ambassadeur russe en Iran, Levan Jagarian a déclaré que Moscou et Téhéran avaient abandonné l’utilisation du dollar pour régler les transactions commerciales et financières, et qu’ils avaient un plan pour passer aux échanges en monnaies nationales.

« Il est crucial pour la Russie de passer aux monnaies nationales dans les paiements de règlement avec l’Iran. Nous utiliserons tous les moyens existants pour amener les indicateurs mentionnés au plus haut niveau », a-t-il déclaré, ajoutant que Moscou « avait déjà pratiquement abandonné le dollar en coopération avec l’Iran ».

« Nous nous appuierons sur le rouble russe et le rial iranien, et sur l’euro si cela est absolument nécessaire, s’il n’y a pas d’autres options. C’est une tâche difficile, bien que je pense que les structures bancaires des deux pays ont le potentiel nécessaire pour mener à bien ces tâches », a-t-il expliqué.

Les dirigeants iraniens et russes sont censés se rencontrer en marge du sommet d’Astana afin de discuter des coopérations économiques et des questions d’intérêts communs.

En automne 2018, le ministre russe de l’Énergie, Alexander Novak, a déclaré qu’environ 25 % à 30 % des transactions entre la Russie et l’Iran étaient réalisées en monnaies nationales.

Source: PressTV