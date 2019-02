Un journal israélien a rapporté qu’il est dans l’intérêt de Tel-Aviv de reconnaître Juan Guaido comme le président du Venezuela.

Israel Hayom vient d’écrire en évoquant la situation interne au Venezuela que la reconnaissance par Tel-Aviv de Juan Guaido, le président autoproclamé du Venezuela, permettrait de « dompter le Hezbollah ».

« Nicolas Maduro et Hugo Chavez avaient auparavant pris position en faveur du Hezbollah et contre Israël », ajoute le journal, qui explique : « Le plus pour Israël dans cette affaire, c’est le fait que le Venezuela ait rejoint les autres pays de l’Amérique latine hostiles au Hezbollah. »

Le journal vient à ce titre de publier un autre article mardi, le 5 février 2019 intitulé : « Les Salvadoriens élisent un ami d’Israël à la présidence ».

Benjamin Netanyahu a été après Donald Trump, l’un des premiers responsables politiques étrangers à reconnaître l’ex-président de l’Assemblée nationale du Venezuela comme « président en exercice » de ce pays.

Source: PressTV