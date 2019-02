Israël garde l’œil sur les S-300 en Syrie et qui ne sont pas encore entrés en action depuis leur déploiement en octobre 2018.

Le mardi 5 février, rapporte le média israélien en ligne i24, une société israélienne d’imagerie satellitaire a affirmé avoir détecté pour la première fois un système de défense aérienne syrienne S-300 sur le point de devenir opérationnel, bien que des questions importantes demeurent quant à la batterie anti-aérienne.

« Il est possible que l’activité mentionnée indique une augmentation du niveau opérationnel et de la vigilance », explique la société ImageSat international (iSi) , selon laquelle le sens précis de ce développement n’est pas « assez clair » à partir de ces seules images.

Selon elle, l’un des lanceurs reste abaissé et recouvert d’un filet de camouflage, alors que les autres sont dressés. Cette situation « rare » « soulève des interrogations sur le niveau de fonctionnement de l’ensemble de la batterie », a-t-elle ajouté.

Depuis la livraison du système en octobre, la Russie apprend aux forces syriennes à exploiter la puissante plate-forme de défense aérienne, qui se trouverait sur une base près de Masyaf, dans le nord-ouest de la Syrie, selon les affirmation de iSi, selon laquelle 4 rampes de lancement des S-300 y sont déployées. Selon les médias syriens, un officier syrien avait signalé que la formation des officiers syriens pour manier ces systèmes devraient s’achever le mois de mars prochain.

L’emplacement des autres batteries n’a pas été localisé par la société israélienne.

Une cinquantaine de batterie S-300, ainsi que de nouveaux radars, des systèmes de ciblage et des centres de commandement ont été livrés par la Russie à la Syrie après la destruction d’un avion russe, mis en danger par un avion israélien qui l’a pris comme bouclier contre les tirs de riposte des défenses antiaériennes syriennes.

Les S-300 et les équipements qui les accompagnent inquiètent réellement le commandent des forces israéliennes car ils pourraient très bien entraver la poursuite de leurs raids en Syrie.

Les premiers mois qui ont suivi leur déploiement, octobre 2018, le rythme de ces attaques a certes baissé. Mais depuis le début de l’an, quatre raids ont été effectués.

Israël a aussi menacé, par la voix de son ministre de la Protection Environnementale, de cibler ces systèmes si les forces syriennes tentent de les utiliser pour abattre des avions israéliens.

Seulement lorsque les S-300 rentreront en action, et que leur performance sera mise à l’épreuve que la crédibilité de ces menaces sera vérifiée .

Source: Divers