La diplomatie israélienne qui a déjà ouvert plusieurs pages sur les réseaux sociaux pour s’approcher des pays arabes, a réactivé, ce mardi 5 février, la page « Israel in the GCC » sur Twitter après une rupture de cinq ans.

« On est ravi d’annoncer la réouverture de la page «Israel in the GCC» en vue de développer les contacts entre Israël et les peuples du golfe [Persique, NDLR]. On espère que cette ambassade virtuelle contribuera à l’approfondissement des relations entre Israël et les peuples du golfe [Persique, NDLR] sur tous les plans », indique la page.

Les commentaires qui suivent ce post ont condamné, pour la plupart, la normalisation entre Israël et les pays arabes excepté quelques internautes qui l’ont saluée.

Cette page a été ouverte pour la première fois en juillet 2013 mais elle a été désactivée en décembre 2014.

Ce n’est pas la première fois que le ministère israélien des Affaires étrangères tente, via les réseaux sociaux, de s’approcher des peuples dont les États n’entretiennent pas de bonnes relations avec Israël. «Israel Arabic », « Israel in Iraqi » et « Israel Persian » sont des exemples de cette initiative de Tel-Aviv.

Outre ces pages, Avichay Adraee, porte-parole arabophone du ministère israélien des Affaires étrangères et Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, ont ouvert des pages en arabe sur les réseaux sociaux. Ces pages s’ajoutent à des dizaines d’autres dont la mission est de normaliser les relations entre les Israéliens et les Arabes.

À travers ces pages virtuelles, Israël tente de se donner une image authentique, de lancer des compagnes d’intoxication contre les groupes palestiniens qui ne sont pas pour le compromis, d’exhorter la normalisation entre les Israéliens et les Arabes et de miner les relations entre l’Iran et des pays arabes.

Source: Press TV