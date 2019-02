Aussi longtemps que Donald Trump sera Président, Moscou ne pourra pas être le principal acteur extérieur au Moyen-Orient, a indiqué le secrétaire d’État américain dans une interview à Fox Business Network, répondant à la question de savoir s’il était préoccupé par les liens de plus en plus étroits dans le domaine pétrolier entre la partie russe et les partenaires des États-Unis, comme l’Arabie saoudite.

«Vladimir Poutine aurait voulu ça, mais cela n’arrivera pas tant que Donald Trump [restera au pouvoir, ndlr]», a souligné Mike Pompeo.

Il a ajouté que le «partenariat» que les États-Unis avaient «établi au Moyen-Orient est fort et solide» et qu’«en réalité, on nous a critiqués pour cela dans certains cas».

«Mais ces relations, nos relations avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le travail que nous effectuons avec l’Égypte, la Jordanie, Israël, tous ces pays sont des bastions qui assurent la sécurité des Américains face aux menaces provenant du Moyen-Orient», a indiqué le secrétaire d’État américain.

En outre, selon lui, les pays du Moyen-Orient «savent que les États-Unis sont une force importante pour le bien-être de la région, et cela continuera».

