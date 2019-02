Le chef des opérations maritimes de l’US Navy a jugé nécessaire de «jouer en premier» face à Moscou et Pékin qui se montreraient de plus en plus «agressifs».

Les États-Unis doivent être prêts à réaliser la première frappe contre la Russie et la Chine qui utilisent leurs forces navales pour s’emparer de nouveaux territoires, a déclaré le chef des opérations maritimes de l’US Navy, l’amiral John Richardson.

D’après lui, les États-Unis ne doivent pas se contenter d’options de riposte face aux démarches agressives de la part de Moscou et Pékin:

«Je crois qu’il serait bon que nous forcions les Russes, et d’autres de nos adversaires, à répondre à une première action de notre part. C’est toujours un avantage de jouer en premier», a estimé l’officier général cité par The Business Insider.

Dans le même temps, M. Richardson a souligné qu’il était toujours nécessaire de garder patience, de respecter les règles et de s’en tenir à l’approche diplomatique. Pourtant, une fois les règles enfreintes, les États-Unis doivent selon lui opposer une réponse énergique, indique The Business Insider.

Les déclarations du chef de l’US Navy surviennent sur fond de tensions consécutives à la sortie des États-Unis du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI), signé en 1987 par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev. Vladimir Poutine a pour sa part annoncé que la Russie suspend

Source: Sputnik