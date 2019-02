Un Rafale s’est écrasé en Égypte pendant le voyage de Emmanuel Macron dans ce pays africain fin janvier, affirme Mediapart. Le crash est survenu en pleines négociations entre Paris et Le Caire pour la commande de 12 appareils du même type, souligne le portail. Paris et Le Caire ont gardé le silence sur cet incident.

Selon Mediapart, le Rafale EM02-9352, livré à l’Égypte le 4 avril 2017, s’est écrasé sur la base aérienne militaire de Gebel el-Basur, à une centaine de kilomètres du Caire. L’accident s’est produit sous les yeux d’une équipe de formateurs et d’experts de Dassault Aviation.

Contacté à plusieurs reprises, le ministère français des Armées a refusé de «confirmer ou démentir» ces rapports assurant qu’«il [revenait] aux Égyptiens de s’exprimer». Or, la partie égyptienne n’a pas elle non plus souhaité commenter l’événement, constate Mediapart.

Les autorités françaises et égyptiennes mènent actuellement des discussions pour la signature d’une option sur 12 Rafale supplémentaires. Lors de son séjour en Égypte, le chef de la République française a fait savoir que 23 des 24 appareils commandés par Le Caire lui avaient déjà été livrés.

Mediapart rappelle que le Rafale a connu au moins cinq accidents, dont deux mortels, depuis sa mise en service en 2002. En décembre 2007, un appareil s’est écrasé lors d’un vol d’entraînement près de la commune de Neuvic, provoquant la mort du pilote.



En septembre 2009, deux Rafale se sont percutés alors qu’ils s’apprêtaient à regagner le porte-avions Charles de Gaulle après un vol d’essai en mer dans le golfe du Lion. L’un des pilotes impliqué dans le crash a trouvé la mort.

