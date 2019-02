Près de 85 000 enfants de 0 à 5 ans pourraient être morts de faim et de maladie au Yémen depuis le début du conflit armé entre avril 2015 et octobre 2018, a averti l’ONG Save the Children, rapporte l’agence russe Sputnik.

« Nous sommes consternés par la possible famine qui sévit depuis le début de la guerre, causant la mort de près de 85 000 enfants. Pour chaque enfant tué par des bombes et des balles, il y a des dizaines [d’enfants] qui sont morts de faim, qu’il était possible de prévenir », a déclaré le représentant de l’ONG Save the Children, Tamer Kirolos.

Il est à noter que les experts de l’organisation se sont appuyés sur des données de l’ONU pour calculer le nombre d’enfants décédés.

Après avoir stagné sur le chiffre de 10.000 morts, des données plus récentes de l’ONU, évoquent désormais au moins 16 000 morts dans cette guerre menée par une coalition arabe menée par l’Arabie saoudite, avec l’aide militaire des puissances occidentales, contre l’un des pays les plus pauvres de la planète.