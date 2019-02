A son arrivée à l’aéroport de Beyrouth, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif a réaffirmé que « son pays était prêt à apporter son aide au Liban et à coopérer avec le gouvernement libanais dans tous les domaines », ajoutant que « que le Liban était est le titre de la résistance et de la coexistence », a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

AlMayadeen rapporte que « des sources ministérielles libanaises ont confirmé que toute aide iranienne au Liban serait appréciée et bienvenue ».

M. Zarif, a entamé dimanche une visite officielle de deux jours au Liban, durant laquelle il rencontrera les hauts responsables libanais et participera à la réception organisée lundi par l’ambassade iranienne à l’hôtel Phoenicia à l’occasion de la commémoration de la victoire de la révolution islamique en Iran.

M.Zarif a indiqué qu' »il était fier de visiter le Liban, surtout après la formation du gouvernement libanais ».

Il a affirmé que « pour l’Iran, l’expérience libanaise unique en son genre et constitue un modèle à suivre dans la région, car le Liban a réussi à constituer un symbole de liberté et de démocratie, et aussi de résistance et de lutte ».

M.Zarif a précisé que « sa visite a deux objectifs. Le premier vise à confirmer la solidarité avec le Liban et le deuxième , souligner la disposition du gouvernement iranien à coopérer avec le gouvernement libanais dans tous les domaines et sur tous les niveaux ».

En réponse à une question sur l’aide militaire iranienne à l’armée libanaise, le ministre Zarif a affirmé que « son pays est toujours prêt à avancer une telle aide, mais attend la volonté de la partie libanaise ».

