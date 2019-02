Des résidents des provinces syriennes de Raqqa et Deir ez-Zor ont pris part à des manifestations réclamant le retrait immédiat des forces de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, a annoncé le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Dans les provinces syriennes de Raqqa et de Deir ez-Zor, les habitants continuent de manifester pour réclamer le retrait des troupes de la coalition dirigée par les États-Unis, a déclaré le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le lieutenant-général Sergueï Solomatine.

«Dans les territoires contrôlés par les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par les États-Unis dans les provinces de Raqqa et Deir ez-Zor, les manifestations des habitants continuent, ils réclament le départ de Syrie des troupes de la coalition dirigée par les États-Unis», a-t-il déclaré.

M.Solomatine a ajouté que des rassemblements avaient eu lieu samedi dans la province de Raqqa dans les communautés d’Abou Hammad et de Havijet-Shian.

«Lors des manifestations dans les localités d’Abou Hammad, de Havijet-Shian, de Sakhalbiya et de Safsafa, les habitants ont exigé le retrait des troupes de la coalition sous commandement américain et ont appelé la communauté internationale et les autorités syriennes à venir en aide pour débloquer les fournitures humanitaires des organisations internationales», a déclaré le responsable.

La coalition menée par les États-Unis effectue régulièrement des raids en Syrie qui font souvent des victimes parmi la population civile. Les autorités syriennes ont exhorté les Nations unies à prendre des mesures contre les coupables et à faire cesser la présence illégale de la coalition sur le territoire de la Syrie.

Le 19 décembre 2018, Donald Trump a annoncé le départ le plus rapidement possible des militaires américains de Syrie, martelant que les États-Unis ne joueraient plus le rôle de «gendarme du Moyen-Orient».

