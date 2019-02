Le guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei a dénoncé « les services d’espionnage de certains pays de la région et de celles de puissances occidentales comme étant à l’origine de l’attentat-suicide qui a frappé un bus des Gardiens le 13 février, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Dernier bilan de l’attentat: 27 morts et 13 blessé selon des médicales sources locales.

Et de poursuivre : » les mains criminelles de ses agents est à nouveau souillées par le sang des jeunes et des serviteurs du pays, qui se sont voués pour protéger les frontières de notre pays et assurer la sécurité de la population, ils sont tombés en martyr par l’attaque des terroristes ».

Son Eminence a déclaré qu »‘il incombe aux gardes de la révolution d’assumer la responsabilité de cet incident ». IL a conclu en priant « aux familles des martyrs opprimés et des gardiens de la révolution islamique, pour qu’ils soit élevées aux rangs les plus élevés de du Paradis celeste, à leurs familles pour qu’elles s’arment de patience, et une guérison rapide pour les blessés ».

