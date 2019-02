le champ Al-Omar

Les Etats-Unis seraient en train de dérober le pétrole syrien depuis la province de Deir Ezzor. C’est ce qu’a révélé l’agence syrienne Arabi Today, à la foi d’un membre des Forces démocratique syriennes (FDS), cette milice à majorité kurde soutenue par la Coalition internationale.

Selon l’agence, ce membre dont l’identité n’a pas été définie, lui a montré une vidéo qui présente des images de drones américains surveillant les mouvements et les déplacements d’un convoi de camions citernes en provenance du champ pétrolier al-Omar, le plus grand gisement syrien, situé dans le nord-est syrien.

D’après ces images, sont décomptés une trentaine de ces véhicules. Mais le membre des FDS affirme qu’il y avait entre 250 et 300 véhicules dans le convoi.

« Le pétrole brut est transporté vers le nord, via la province d’Alep, vers les zones contrôlées par les miliciens de l’Armée syrienne libre », soutenue par Ankara, a-t-il ajouté.

Le 23 octobre 2018, l’agence syrienne officielle Sana avait publié des images aériennes obtenues des Renseignements russes. Elles photographiaient un convoi de camions citernes américains, transportant du pétrole volé depuis la région du village Oum Adassat al-Farate.

Le source des FDS a assuré pour Arabi Today que les Américains supervise ce genre de transport une fois tous les dix jour

(Les images d’octobre 2018)

s, et font acheminer le pétrole par l’Euphrate, via le pont qui proche du village Karakouzac , puis en se dirigeant vers la nord, vers la ville de Jarablous, frontalière avec la Turquie , dans la province d’Alep.

L’agence ne précise pas si c’est la Turquie qui achète ou fait couler cet or noir syrien via son sol, comme elle faisait par le passé avec Daech.

Avant la guerre syrienne, le champ pétrolifère d’Al-Omar contribuait à environ un quart de la production pétrolière syrienne.

Il a été conquis par la milice wahhabite terroriste Daech en octobre 2013. 4 années plus tard, en 2017, il a été occupé par les FDS, sans combat. Il a été question à cette époque d’un accord conclu avec les Américains pour les leur livrer .