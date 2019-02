Le secrétaire général adjoint de l’Association alWifac bahreinie, Cheikh Hussein Al-Dayhi, a déclaré que le peuple bahreïnien réalisera ses objectifs, quelle que soient les mesures de répression du régime des alKhalifa, a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

Cheikh Al-Deihi a affirmé lors du forum de solidarité avec les revendications du peuple de Bahreïn, organisé à Beyrouth, « nous comptons poursuivre avec détermination notre et l’illusion des alKhalifa d’une victoire proche est unéchec « .

« Depuis plus de 10 ans, nous mettons en garde contre les répercussions de la politique du régime et sa destruction de la structure sociale et économique du pays, a-t-il martelé.

Le secrétaire général adjoint de la Société nationale de l’accord islamique a déclaré que « la communauté internationale est en partie responsable des crimes commis à Bahreïn ».

Source: Médias