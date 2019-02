La professeure palestinienne Nadera Shalhoub-Kevorkian

La professeure palestinienne vivant sous occupation israélienne Nadera Shalhoub-Kevorkian a accusé l’armée israélienne de tester ses armes sur les enfants palestiniens et d’avoir transformé les territoires occupés où vivent les Palestiniens en un champ d’expériences militaires.

Mme Shalhoub-Kevorkian a lancé ces accusations à l’université Columbia de New York, le mardi 14 février, dans le cadre des résultats d’une étude qu’elle a menée en personne, d’après des enregistrements audio réalisés par la radio de l’armée israélienne.

« Israël va garder les Palestiniens sous un régime répressif afin de développer et de vendre sa technologie sécuritaire… lorsque le président du Tchad est venu en Israël, ils l’ont emmené vers bab al-Amoud (dans la vieille ville de Jérusalem al-Quds) pour lui montrer comment ils font pour contrôler les gens et la région », a-t-elle affirmé durant son intervention.

Elle faisait allusion à Idriss Debi qui a visité la Palestine occupée l’an dernier, y a rencontré les dirigeants israéliens, en préparation a la normalisation entamée à partir de janvier 2019, et voudrait d’après des prévisions israéliennes s’acquérir des équipements militaires israéliens.

« On peut trouver de nouvelles caméras capables de nous prendre en images pendant la nuit, ou des enregistreurs de son nouveau ou un nouveau fusil. Ils (les soldats israéliens) ont tout essayé sur nous », a rapporte-t-elle, citant un jeune garçon palestinien.

Les tests sur les enfants devraient servir à Israël pour accroitre ses ventes en armements, affirme la professeure palestinienne qui enseigne l’action sociale et la Loi à l’université de Jérusalem al-Quds occupée, l’Université hébraïque.

La direction de cette dernière a pris ses distances avec elle, déclarant que « les opinions exprimées par la professeure Nadera Shalhoub-Kevorkian ne représentent ni n’expriment en aucune façon celles de l’université hébraïque ou de l’administration universitaire ».

Avant les Etats-Unis, elle s’était rendu en Hollande et a tenu les mêmes propos. Elle a aussi publié une étude sur les violations israéliennes contre les enfants palestiniens dans la Revue canadienne de la femme et de la loi l’an dernier.

Sources : i24, Al-Quds, The Times of Israel