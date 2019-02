Le site web israélien Nziv a écrit que les États-Unis envisagent d’acheter deux systèmes de défense antimissile Dôme d’acier.

Selon lui, au début du mois de février, et par la voix de son porte-parole du département américain de la Défense, Eric Pahon, le Pentagone a affirmé qu’il envisageait de se doter d’un nombre limité de ce système de défense antimissile israélien «afin de subvenir à court terme à ses besoins en termes de capacité de défense».

Pahon a affirmé que l’armée américaine examinerait ses capacités à protéger ses troupes d’une « variété de menaces de tirs indirects et de menaces aériennes ». Sans préciser en revanche le nombre exact requis, ni la valeur d’un futur contrat.

Aucun détail n’a filtré non plus sur la manière dont les États-Unis allaient utiliser ce système de défense balistique à courte portée.

Des sources syriennes soupçonnent qu’ils seraient destinés à être installés là où les forces américaines se trouvent en Syrie, et plus précisément dans la base d’al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie. Celle-ci a été créée sans aucune légitimité pour contrôler l’une des principales routes reliant la Syrie, l’Irak et l’Iran. En vertu des lois internationales, la présence militaire américaine en Syrie est un cas d’occupation.

Mais selon certaines sources, même si les forces américaines se retirent de cette partie de la Syrie, elles seront redéployées du côté irakien de la frontière.

Source: Avec Press Tv