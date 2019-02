Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que » la plus importante relation stratégique d’Iran dans le monde est avec la Chine ».

En visite à Pékin, M.Zarif, a rencontré son homologue chinois, Wang Yi, lors de laquelle ils ont insisté sur « l’importance des relations entre les deux pays ».

Précisant qu’il s’est rendu à Pékin accompagné parle président du parlement islamique d’Iran et une haute délégation, M. Zarif a souligné que « cette visite est un nouveau début dans les relations des deux pays. La Chine est un pays important pour l’Iran et occupe la première place dans la politique étrangère iranienne ».

Pour sa part, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi a affirmé : »Hier soir, j’ai vous ai suivi en direct à la télévision et j’ai apprecié comment vous avez défendu haut et fort les droits de l’Iran lors de la Conférence de Munich sur la sécurité . Je pense qu’un public de centaines de millions de Chinois a également regardé ce que vous avez dit et que vous êtes maintenant une personne célèbre ».

« Je voudrais saisir cette occasion pour entretenir cette communication stratégique approfondie avec mon vieil ami afin d’approfondir la confiance stratégique entre nos deux pays et d’assurer de nouveaux progrès dans le partenariat bilatéral global et stratégique « , a-t-il précisé.

Source: ISNA