Deux soldats britanniques faisant partie du Special Air Service (SAS), classés parmi les forces spéciales les plus dangereuses au monde, ont été blessés au Yémen. Une équipe de 12 soldats des SAS a été déployée dans le sud du Yémen dans le cadre d’une mission américano-britannique hautement secrète, a révélé le quotidien britannique Daily Express.

Les soldats britanniques sont arrivés à Aden via Djibouti à bord d’un hélicoptère appartenant aux Emirats arabes unis et sous la supervision des États-Unis, a-t-on ajouté de même source.

« L’équipe britannique a rencontré de hauts officiers émiratis avant de se diriger vers le nord-est à bord de petits camions. Leur véhicule a été frappé par une mine terrestre. Deux d’entre eux ont été blessés à la jambe et évacués à bord d’un hélicoptère émirati vers la base militaire américaine de Djibouti », poursuite le Daily Express.

Il convient de noter que la Grande-Bretagne est impliquée dans le soutien logistique et en matière de renseignement à la coalition saoudo-émirati qui mène depuis mars 2015 une guerre sans merci contre le Yémen. Plus de 15000 yéménites, dont des femmes et d’enfants ont été tués depuis cette date.

Source: Traduit d'AlMasirah