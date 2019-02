Les tentatives des régimes des pays du Golfe de justifier la normalisation de leurs relations avec Israël devant leur opinion publique battent leur plein.

L’une d’entre elle est d’accorder à leur initiative une légitimité religieuse. La tâche est manifestement confiée surtout aux religieux salafistes wahhabites, très présents dans le monde arabe.

Au Koweït, l’un d’entre eux est le prédicateur Abdel Rahmane al-Jirane qui est aussi député au Conseil de la Nation, alias le parlement.

« La normalisation avec Israël est halal à 100% de point de vue religieux », a-t-il lancé sur son compte Twitter le 15 février dernier.

Selon lui, toute la nation islamique est unanime face à cette normalisation, « sans aucune considération pour les marginaux Frères Musulmans».

Ses propos vont à l’encontre d’un communiqué commun qui avait été publié le mois de décembre dernier, par des organisations islamiques en Syrie, au Yémen, en Irak, en Palestine et au Liban, et dans lequel elles ont affirmé que « la normalisation avec Israël est une haute trahison des sacro-saints et des droits».

La position de Jirane n’a pas manqué d’attirer des réactions hostiles.

« Ta thèse très très moderne et tes idées très très molles devraient t’apporter les félicitations de l’entité sioniste et de tes semblables … Vous promouvez la réconciliation avec les sionistes occupants et vous ne pouvez pas vous réconcilier avec vos frères musulmans », lui a-t-il rétorqué Mohammad al-Otaïbi.

« Félicitations pour les juifs… vous avez terni l’image des gens croyants…et vous avez violée la charia », lui a-t-il lancé Abou Fahd al-Hamidane.

« Hélas que tu représentes le courant salafiste. Pour honorer ta barbe tu ferais mieux de te taire. Pour toi et pour le Koweït », a tweeté un anonyme se présentant sous le pseudonyme Wolf 007.

En réponse, le prédicateur koweitien a étayé sa position sur une fatwa de l’ex- grand mufti d’Arabie saoudite, Abdel Aziz Ben Baz, lequel avait décrété depuis une trentaine d’années que la réconciliation avec Israël est légitime. Il a posté à l’appui une vidéo YouTube dans laquelle il s’agirait de la voix du cheikh Ben Baz sur sa position.

« Pas d’empêchement à la réconciliation, si les responsables, comme l’organisation Fatah, voient que ceci leur est meilleur et pourrait leur faire éviter la mort de leurs enfants, quand bien même cette réconciliation est temporaire pour quelques années ou absolue et définitive. Jusqu’à ce que Dieu leur donne la force pour libérer leur sol », est-il dit dans cet enregistrement. Il répondait à une question posée sur la légitimité de la décision de l’organisation palestinienne Fatah de conclure un accord de paix avec Israël. Une question qui remonte aux années 90 du siècle dernier.

Selon al-Jirane, à cette époque, les Frères musulmans ont été les seuls à condamner cette fatwa.

