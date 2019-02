L’analyste politique jordanien Nasir al-Amri a déclaré que « la possession d’une arme nucléaire par Riyad signifiait le déclenchement du jour de la Résurrection », soulignant qu’ « avec la santé du roi Salman et la présence de son fils, M.la tronçonneuse, rien ne garantie que l’Arabie saoudite n’utilise cette arme », a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

« La possession d’une arme nucléaire par l’Arabie saoudite est comme un signal d’alarme pour lancer les événements du Jour de la Résurrection », a-t-il déclaré dans un article sur son blog sur Twitter.

Et d’ajouter : »Entre un Salman aatteint d’lzeimher et Mohammed ben Salman « la tronçonneuse », je ne sais pas comment on peut empêcher que le bouton rouge des ogives nucléaires ne soit pas enfoncé. »

Dans un autre Tweet, il a déclaré que « si l’Arabie saoudite possède une arme nucléaire, nous devons intervenir pour sauver la planète avant qu’il ne soit trop tard « .

Et de poursuivre : « le monde libre doit surveiller les efforts de Mohammed ben Salman d’acheter une arme nucléaire au Pakistan. Un pays économiquement en chute libre comme le Pakistan et un prince idiot qui massacre à la tronconneuse est une équation qui ne présage de rien de bon . «

Source: Médias