Le général de brigade, Amir Ali Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique iranienne (CGRI), a rejeté les récentes déclarations de responsables américains selon lesquelles Washington aurait réussi à saboter le programme balistique de Téhéran, les qualifiant d’un « très grand mensonge ».

Dans un discours, prononcé mardi 19 février au soir, le général de brigade, Amir Ali Hajizadeh a mis en exergue les progrès, réalisés par l’Iran, dans la production de missiles avancés et a déclaré : « En ce qui concerne la puissance balistique iranienne, les ennemis mendient des négociations avec nous car notre puissance balistique s’est renforcée ».

Il a également rejeté les déclarations de certains responsables américains selon lesquelles les États-Unis auraient réussi à s’infiltrer dans les systèmes balistiques iraniens et à les perturber. « C’est un très gros mensonge, car s’ils le font, ils doivent nous dire pourquoi ils veulent négocier sur cette question ».

Le commandant du Corps des gardiens de la Révolution islamique a ajouté que les allégations américaines n’étaient rien de plus qu’un mensonge et un grand fiasco de la politique étrangère de l’Amérique.

Le quotidien américain The New York Times a récemment annoncé que Donald Trump avait accéléré un programme américain secret visant à saboter les missiles et les roquettes iraniens, selon des actuels et des anciens responsables de l’administration.

Les sources du rapport du New York Times ont parlé d’une série de tentatives de grande envergure, lancées sous le président George W. Bush pour insérer des pièces et des matériaux défectueux dans les chaînes d’approvisionnement de l’industrie aérospatiale iranienne.

Les responsables de l’administration américaine ont demandé au New York Times de ne pas divulguer tous les détails de ce reportage impliquant notamment l’identité des fournisseurs de pièces au programme balistique iranien car « les tentatives américaines se poursuivent », indique le rapport.

Les experts et techniciens militaires iraniens ont réalisé de grands progrès ces dernières années, dans la fabrication d’un large éventail de matériel permettant aux forces armées de parvenir à l’autosuffisance dans ce domaine.

Les responsables iraniens ont souligné à plusieurs reprises que le pays n’hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires, y compris sa puissance balistique de nature défensive, et que les capacités de défense de l’Iran ne feraient jamais l’objet de négociations.

En février 2018, le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a appelé aux efforts visant à maintenir et à renforcer les capacités défensives de l’Iran et il a fustigé les ennemis pour avoir mis en cause le programme balistique iranien.

« Sans la moindre hésitation, l’Iran doit chercher à acquérir tout ce qui est nécessaire à la défense, même si le monde entier s’y oppose », a déclaré l’ayatollah Khamenei.

