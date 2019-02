Vladimir Poutine a adressé un message indirect aux Etats-Unis qui devrait les faire réfléchir cent fois avant de lancer une attaque contre des cibles russes.

Lors de son adresse à l’Assemblée générale russe, prononcée le Mercredi 20 février, il a énuméré les avantages que présente le nouveau missile de croisière hypersonique Zircon. Il peut se déplacer à la vitesse de Mach 9 et que sa portée était supérieure à un millier de kilomètres et devrait équiper les sous-marins et les navires de surface.

L’amiral à la retraite Vsevolod Khmirov a enchainé en expliquant comment son utilisation peut dissuader les Etats-Unis : il peut détruire les centres de commandement américains installés en Amérique du nord, et qui sont donc hors de portée, au cas où ils exécutent un ordre donné par Washington de tirer sur la Russie ses missiles de croisière Tomahawk, déployés sur des systèmes de lancement vertical Mk 41 en Roumanie.

Equipant les navires russes se trouvant dans l’Atlantique ouest et dans la partie orientale du Pacifique, il suffit d’une salve de près de 40 missiles de croisière hypersoniques embarqués Zircon pour détruire ces centres avec une garantie de 100%, explique-t-il.

Selon lui, ces missiles sont capables de porter, en 5 minutes, une frappe garantie sur des cibles se trouvant sur le littoral.

«Un système hypersonique tel que le Zircon perce pratiquement tout système de DCA ou bouclier antimissile. Il est impossible de s’en protéger», a souligné l’amiral.

Toutefois, tempère-t-il selon Sputnik, ce délai était suffisant pour détecter les missiles volant vers leurs cibles, mais trop court pour les intercepter.