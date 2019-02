Lors du salon aéronautique Aero India 2019, l’entreprise Israel Aerospace Industries a décidé de démontrer les capacités de son système de missiles surface-air Barak 8 à l’aide d’une vidéo où cette DCA est présentée, détruisant deux cibles ressemblant à des hélicoptères russes Ka-50, a fait savoir un correspondant de Sputnik sur place.

L’entreprise Israel Aerospace Industries a choisi une manière assez originale pour démontrer la puissance de son système de missiles surface-air Barak 8 au salon aéronautique Aero India 2019.

Selon un correspondant de Sputnik présent au salon, les visiteurs du stand de l’entreprise ont pu voir une vidéo d’animation graphique montant un système qui repérait et détruisait deux cibles qui ressemblaient à s’y méprendre à des hélicoptères russes Ka-50.

Conçu par le bureau d’étude Kamov, l’hélicoptère d’attaque monoplace Ka-50 Requin noir est entré en service dans l’armée russe en 1995. Sa production en série a été terminée en 2008 lorsqu’il a été remplacé par la version biplace Ka-52 Alligator.

Le missile surface-air Barak 8 a été développé pour la marine indienne par la Defence Research and Development Organisation (DRDO) et Israel Aerospace Industries conformément à l’accord signé entre New Delhi et Tel-Aviv en 2009. Les premiers missiles ont été livrés à l’Inde en 2017.

