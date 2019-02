La conseillère du président syrien a accusé le président turc de vouloir introduire les Frères musulmans dans la scène politique syrienne, révélant une fin de non-recevoir de la part de Damas. Lors d’un entretien avec la télévision libanaise satellitaire al-Mayadeen TV, Mme Bouthaïna Chaabane a souligné qu’il n’existe pas de réelle opposition mais des Frères musulmans qui agissent sous l’aile turque. « Nous ne permettrons pas de faire changer l’identité de la Syrie », a-t-elle taclé.

La Conseillère de M. Assad a aussi accusé Erdogan de ne pas avoir respecté les quatre accords conclus sur la province d’Idleb. Selon elle, il exécute les accords sur Idleb exclusivement en fonction de ses propres intérêts.

« On ne peut pas laisser le terrorisme indéfiniment à Idleb et il faut lui mettre un terme », a-t-elle ajouté.

Selon Mme Chaabane, le fait que la Russie ait évoqué l’accord d’Adana sur les frontières, conclu entre la Syrie et la Turquie dans les années 90 du siècle dernier, veut dire qu’elle n’est pas d’accord sur la zone tampon que la Turquie voudrait y installer.

Elle estime qu’Erdogan ne peut non plus établir une zone tampon dans le nord syrien et « il joue à plusieurs cartes ».

Durant l’interview, Mme chaabane a révélé que les préparatifs ont lieu en vue d’organiser une conférence sur le Moyen-Orient à Moscou, l’automne prochain, en présence du président russe Vladimir Poutine.