Des sources spéciales à la chaine satellitaire libanaise alMayadeen à Malte, ont confirmé le transport de 15 caisses, remplies d’argent contrefaits vers un avion éthiopien.

AlMayadeen a diffusé une video montrant un avion civil éthiopien, atterissant en Colombie , alors qu’elle se rendait au Venezuela, avec à son bord 15 caisses remplies de fausses monnaies , destinées à l’opposition vénezuelienne.



Par ailleurs, Moscou a mis en garde contre tout un acte provocateur contre le Venezuela sous le thème de « l’aide humanitaire ».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé les États-Unis d’envoyer des forces spéciales et des véhicules militaires dans les zones adjacentes au Venezuela. Elle a dévoilé des preuves selon lesquelles des entreprises américaines et leurs alliés de l’OTAN tentente de se procurer une gamme d’armes et de munitions dans un pays d’Europe de l’Est pour ensuite la transférer à l’opposition vénézuélienne.

Pour sa part, le vice-président brésilien Hamilton Morao a qualifié d »irraisonnable » la menace d’une intervention militaire des Etats-Unis au Venezuela. Dans une interview à l’Agence France-Presse, Mouro a déclaré que « Caracas avait le droit de faire ce qu’il voulait à ses frontières », soulignant que « le problème vénézuélienne peut être résolu que par des Vénézuéliens ».

Source: Médias