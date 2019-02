Dans le cadre des grandes manœuvres Wilayat 97, les unités de commandos et de fusiliers marins de la marine iranienne ont mené diverses opérations de débarquement sur la côte de Makran, dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, au sud-est du pays.

Différentes sortes d’armes et d’équipements, dont des vedettes rapides, des bateaux d’assaut et des frégates équipées de lance-roquettes, ont été uilisés par les unités de commandos et de fusiliers marins de la marine iranienne , visant des cibles prédéfinies sur la côte sud du pays.



Ayant déjà mené une observation pour obtenir des renseignements précis sur les unités d’infiltration de l’ennemi fictif, les commandos de la marine iranienne, qui maîtrisent d’ailleurs les tactiques de combat employées lors des lourdes opérations d’assaut, ont réussi à empêcher toute opération militaire, et même toute collecte de renseignements, par l’ennemi fictif. Soutenus par les unités d’artillerie côtières, ils ont procédé à des tirs d’artillerie légère et lourde contre des cibles prédéfinies et ont pu empêcher l’avancée des unités ennemies.

À cette étape des manœuvres maritimes, étaient aussi prévus la destruction des unités flottantes de l’ennemi fictif par les vedettes rapides de types Azarakhsh, Shahab et Raad équipées de lance-roquettes, des opérations de guerre des mines, des tirs d’artillerie côtière, une opération motorisée côtière et une opération héliportée visant à évacuer les fusiliers marins à bord d’hélicoptères de l’unité d’aviation de la marine iranienne. »

Une grande partie de cette étape d’exercices militaires a été effectuée par les aéroglisseurs de l’unité d’aviation de la marine iranienne, qui ont réussi un transport extrêmement rapide des effectifs sur les zones d’opérations.

« Les fusiliers marins constituent le dernier rempart pour protéger les côtes de l’infiltration ennemie », a affirmé à ce sujet l’amiral Hamzeh-Ali Kaviani, porte-parole des manœuvres Velayat 97.

L’amiral Kaviani a ajouté que les armes et équipements utilisés par ces fusiliers marins étaient entièrement de fabrication nationale, construits suivant les besoins de la marine et proportionnellement aux menaces existantes.

Le sous-marin Fateh et le destroyer Sahand ont fait une première démonstration de leurs capacités lors des ces exercices .

Source: Farsnews