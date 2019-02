Un professeur de l’Académie des sciences militaires de Russie affirme que son pays dispose d’une arme capable de détruire le drone kamikaze que les Israéliens appellent le « tueur de S-300 ».

« Le drone kamikaze dont se vante Israël et sur lequel il compte pour frapper les systèmes de missile S-300 et S-400 ne pourra rien faire face au système anti-drones dont dispose la Russie ; la Russie va certes réagir aux drones “tueurs” », a affirmé Vadim Koziouline, professeur à l’Académie des sciences militaires russes, cité par la chaîne RT.

Selon l’agence de presse Mehr News qui rapporte la nouvelle, cet expert militaire russe a également ajouté :

« Les Russes ont fabriqué plusieurs armements anti-drones, dont le système Krasukha. Ce site est capable d’abattre toutes sortes de drones, aussi sophistiqués qu’ils soient. Le système Krasukha est sans pareil au monde et il est largement capable de détruire le drone “Mini Harpy”, auquel les Israéliens ont donné le nom de “tueur de S-300”. »

Il serait utile de rappeler que le système de guerre électronique Krasukha est capable de perturber complètement le repérage radar d’installations cibles situées dans un rayon de 150 à 300 kilomètres. Le Krasukha est également à même de brouiller les moyens de télécommunication et les systèmes de guerre électronique de l’ennemi.

Son utilisation en tant qu’armement a été adoptée en 2012. Le Krasukha a été livré en 2013 aux forces armées russes. L’armée russe a installé le système anti-radar et anti-drones Krasukha en Syrie. Or, l’armée israélienne dit avoir utilisé le drone Harpy 2 lors des frappes du 21 janvier contre des cibles au sud de Damas.

Par ailleurs, le directeur du Centre russe pour l’analyse du commerce mondial des armes, Igor Korotchenko, s’exprime lui aussi sur cette question.

« Les systèmes de missiles sol-air russes S-300 et S-400 sont capables de découvrir et d’abattre les drones “tueurs” israéliens », affirme Igor Korotchenko, cité par l’agence de presse russe Sputnik.

« Les S-300 et S-400 restent tout à fait capables de détruire toute cible aérienne », ajoute l’expert russe.

Auparavant, Israël avait exposé son nouveau drone kamikaze Mini Harpy au Salon aérospatial Aero India à Bangalore. Une vidéo, dévoilée au Salon, montre ce drone détruisant une voiture qui rappelle, par sa forme, le radar 96L6E, utilisé par les S-300 et S-400 pour déceler leurs cibles.

L’expert russe, Igor Korotchenko, estime que « tant les S-300 en Syrie que les S-400 sont capables, grâce à leurs systèmes incorporés de contrôle radar, de découvrir et de suivre avec une fiabilité de 100 % tout type de cibles, y compris celles de dimensions réduites ou furtives ».

Igor Korotchenko ajoute que le drone-kamikaze israélien peut être décelé avec une certitude de 100 % par les S-300 et les S-400, qui sont capables de l’abattre en se servant de leurs missiles, selon Sputnik.

L’expert russe précise que de telles cibles ne sont pas les plus difficiles, leur décèlement et leur destruction par les S-300 et S-400 ayant été plusieurs fois confirmés au cours de tirs réels effectués sur des polygones.

L’expert militaire russe explique qu’après le déploiement de S-300 et de S-400 en Syrie, Israël éprouve un très fort complexe d’infériorité militaire.

« Les actions de l’armée israélienne sont devenues limitées, car ses militaires ne peuvent plus effectuer des opérations et des frappes impunément, redoutant, à juste titre, une riposte des S-300 et des S-400 russes », a-t-il déclaré à Sputnik.

D’après le directeur du Centre russe pour l’analyse du commerce mondial des armes, concrètement, il s’agit plutôt des S-300, car les S-400 protègent la base aérienne de Hmeimim, alors que les S-300 protégeant des sites syriens sont gérés par les militaires syriens.