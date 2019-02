L’Union européenne est impuissante à normaliser le conflit syrien dans le contexte de l’altération de la crise migratoire européenne, a affirmé le Premier ministre tchèque Andrej Babis avant la tenue du sommet entre l’Union européenne et la Ligue des États arabes qui a lieu le dimanche 24 février en Égypte.

«De fait, nous, en tant qu’Europe, avons abandonné nos positions en Syrie. Du point de vue de la politique internationale, nous n’avons pas réussi à gérer la situation syrienne et à gagner en influence. Beaucoup de problèmes se sont accumulés. C’est le premier sommet entre l’Europe et la Ligue des États arabes et c’est bien que nous nous réunissions autour de la même table», a déclaré M. Babis.

Le problème de la migration illégale devra être abordé au cours du sommet comme l’un des principaux, estime le Premier ministre tchèque.

Fin décembre, le Parlement européen a annoncé que l’EU était incapable d’exercer une influence dans les pays des «Printemps arabes» en dépit de «considérables investissements politiques et financiers».

Source: Sputnik