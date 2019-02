« Les Américains entravent les opérations militaires des forces irakiennes destinées à éradiquer les résidus du groupe terroriste Daech», a-t-on appris d’un parlementaire irakien.

Selon le site en ligne francophone de la télévision iranienne Press Tv, c’est Karim al-Aliwi, qui fait partie de la Commission pour la sécurité et la défense du Parlement irakien qui a révélé ce fait ce mardi 26 février.

« Là où se multiplient les agissements des Américains, se renforce aussi la présence des terroristes de Daech », a-t-il ajouté.

Dans un entretien exclusif avec la chaîne de télévision irakienne Al-Sumaria, M. Aliwi a déclaré : « Nous avons, à maintes reprises, parlé des enlèvements et des massacres commis par les terroristes dans les régions où sont présents les Américains et nous avons toujours mis en garde contre le soutien des troupes américaines aux cellules dormantes de Daech. »

Il a ajouté que le gouvernement et le Parlement irakiens devraient accélérer la ratification de la loi permettant l’expulsion des forces étrangères du sol irakien. « Une fois cette loi adoptée, aucun justificatif ne pourra légitimer la présence des troupes américaines sur le territoire irakien », a-t-il réaffirmé.

Karim al-Aliwi a accusé Washington de vouloir pérenniser sa présence en Irak en formant une unité de mobilisation tribale ou en incitant les groupes terroristes à se remobiliser.

« Les Américains connaissent très bien toutes les régions où sont présentes les cellules dormantes de Daech ainsi que le nombre des éléments terroristes et d’équipements dont ils disposent. Ils sont donc en mesure d’éradiquer tous les terroristes. Mais au lieu d’attaquer les terroristes, les États-Unis collaborent avec eux pour assurer leurs intérêts et ils ne laissent même pas les Irakiens pénétrer dans les régions où se cachent les cellules dormantes de Daech », a expliqué le député irakien.

Les terroristes de Daech ont récemment enlevé puis tué un certain nombre d’habitants d’al-Anbar qui s’étaient rendus dans une plaine pour ramasser des terfesses (truffes du désert). Ils ont égalent tué cinq pêcheurs près du lac Thartar, dans la province de Najaf.

Selon Press Tv, après la chute de « l’État » autoproclamé de Daech à Mossoul, les terroristes de ce groupe se sont cachés dans les montagnes de Hamrin, entre Diyala et Salah ad-Din ainsi que dans les régions désertiques de la province d’al-Anbar et les zones voisines de la frontière syrienne dans la province de Ninive et ils procèdent, de temps à autre, à des enlèvements et à des massacres.

C’est la présence de Daech en Irak qui a fourni aux Etats-Unis l’alibi pour redéployer leurs forces dans ce pays après en être sortis malgré eux en 2009. Le Premier ministre qui était Nouri al-Maliki à cette époque avait rejeté leurs conditions, entre autre celle d’accorder l’immunité à leurs soldats.