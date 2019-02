Le ministre israélien de l’Éducation et chef du parti « Nouvelle droite », Naftali Bennett, estime que le plan du président américain Donald Trump pour le soi-disant règlement du conflit israélo-palestinien, connu sous le nom du « Deal du siècle », menace l’existence d’Israël.

Dans un communiqué publié le lundi 25 février, le ministre israélien de l’Éducation, Naftali Bennett, a affirmé que le Deal du siècle serait dévoilé après les élections législatives israéliennes en avril et qu’il aurait un impact économique significatif sur la région.

« Et ce plan nous fera revenir exactement à l’équation qui nous a apporté la mort de plus d’un millier de personnes et des milliers d’attaques à la roquette », a-t-il ajouté, cité par l’édition arabe de la chaîne RT.

L’information tombe alors que le gendre et conseiller spécial du président américain, Jared Kushner, a lancé, une nouvelle fois, une tournée dans des pays arabes du Moyen-Orient, afin de préparer l’adoption du Deal du siècle. Au cours de ces visites, Kushner est accompagné de Jason Greenblatt, envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient.

Au premier jour de leur tournée moyen-orientale, Jared Kushner et Jason Greenblatt ont rencontré le cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, l’émir des Émirats arabes unis, et le Sultan Qabus d’Oman.

Sans faire aucune allusion précise au Deal du siècle dans son interview avec la chaîne Sky News Arabia à Abou Dhabi, Jared Kushner a prétendu que « nous voulons consulter les pays de la région et connaître leurs avis sur les meilleurs moyens de faire avancer l’affaire ».

« Nous allons également les informer de certains détails concernant ce qui doit être fait en ce qui concerne, notamment, les perspectives et les potentialités économiques qui se profileront à l’horizon, une fois que ce plan se sera concrétisé », a ajouté le conseiller spécial de Donald Trump.

À noter que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux des principaux soutiens du Deal du siècle américain, s’attellent à l’heure actuelle à intensifier les pressions sur des pays arabes de la région ainsi que sur l’Autorité autonome palestinienne afin d’imposer leur plan qui vise en réalité à détruire la cause palestinienne, plan que les groupes de résistance dans la région ont énergiquement rejeté.

Jared Kushner, mauvais négociateur même aux yeux des Israéliens

Les méthodes de marchandage du gendre de Trump sont apparemment tellement catastrophiques que même le site web DEBKAfile, proche des milieux du renseignement militaire israélien, n’arrive pas à maîtriser sa colère.

Dans un article paru le lundi 25 février, DEBKAfile écrit :

« Bien que Jared Kushner prétende que le plan de paix américain traite de toutes les questions fondamentales du conflit israélo-palestinien, il n’a pas indiqué de calendrier précis pour sa présentation. »

Dans son interview accordée à Sky News, Jared Kushner a affirmé avoir formulé, avec Jason Greenblatt, des « solutions correctes et fonctionnelles à la question, solutions qui resteront pertinentes pour 2019 ».

L’article de DEBKAfile nous apprend par ailleurs que les Israéliens ne souhaitent pas que le plan de paix américain réunisse les dirigeants palestiniens à Gaza et en Cisjordanie sous un même leadership, et que le litige arabo-israélien s’estompe pour céder la place à l’Iran, pays dans lequel le conseiller spécial de Trump prétend voir « la plus grande menace dans la région ».

En effet, l’article trouve « irréaliste » l’espoir de l’administration américaine de rassembler les Palestiniens sous une direction unique. « Les médiateurs arabes qui ont travaillé d’arrache-pied pour y parvenir ont jeté l’éponge auparavant », ajoute l’article.

DEBKAfile note par la suite : « Kushner n’a pas dit clairement si, oui ou non, le plan, sur lequel il travaillait avec Greenblatt depuis près de deux ans, était terminé ou prêt à être présenté. Selon nos sources, certains éléments sont encore en développement. »

Des médias israéliens ont ainsi étalé certains points de l’interview accordée par le conseiller de Trump à la chaîne Sky News, en cette ambiance pré-électorale prévalant en Palestine occupée.

Les commentateurs israéliens auxquelles se réfère le site web DEBKAfile ne digèrent pas facilement que Jared Kushner parle, dans son interview, d’une nouvelle infrastructure économique pour les Palestiniens, sans aborder de vraies solutions politiques au conflit israélo-palestinien.

